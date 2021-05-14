13 мая 2021 в Орле «Пежо» сбил 58-летнего мужчину возле Городского парка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В четверг, 13 мая, в Советском районе Орла на дороге напротив колоннады Центрального городского парка произошло ДТП с участием пешехода. Иномарка сбила 58-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

Авария произошла в половине первого часа дня. 48-летний водитель «Пежо» направлялся в сторону Пролетарской горы, когда на дороге оказался пешеход.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 16 ДТП, четыре из них с пострадавшими. Один человек погиб.

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