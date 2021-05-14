Подробности столкновения «Митцубиси» и «БМВ» под Орлом: погиб один человек

Смертельное столкновение «Митцубиси» и «БМВ» под Орлом 13 мая 2021 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В четверг, поздним вечером 13 мая, в Орловском районе недалеко от деревни Никольское произошло смертельное ДТП на встречной полосе. Как ранее сообщала «Комсомолка», при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека, из них двое были в тяжелом состоянии.

В настоящее время стали известны подробности трагедии. 39-летний водитель внедорожника «Митцубиси Аутлэндэр» направлялся в сторону Мценска. На 348 километре трассы М-2 «Крым» иномарка столкнулась на встречной полосе с «БМВ».

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС, медики. Машины превратились в груды металла, водитель «Митцубиси Аутлэндэр» оказался зажат в салоне. Его деблокировали, однако спасти жизнь пострадавшему мужчины не удалось. Он скончался на месте.

- 21-летний водитель автомобиля «БМВ», его 54-летний пассажир и 30-летняя пассажирка автомобиля «Митцубиси» получили травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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