В Орле «Хлебосольная ярмарка» будет проходить на улице Металлургов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

12 мая 2021 года администрация Орла внесла изменения в размещении «Хлебосольной ярмарки». Теперь универсальная розничная ярмарка будет размещаться на улице Металлургов (район дома №17, корпус №1).

Согласно постановлению № 1896, ярморочная торговля будет проходить со среды по воскресенье с шести утра до пяти часов вечера. Среди представленных товаров предполагается наличие как продовольственных, так и не продовольственных.

Напомним, последнее изменение в расположении ярмарок было в начале апреля. Тогда мэр Юрий Парахин подписал постановление об оборудовании на Московском шоссе в районе дома № 128 специализированной ярмарки «Подворье-57».