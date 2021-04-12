На Московском шоссе в Орле появится ярмарка «Подворье-57» Фото: Архив "КП"

В Орле на Московском шоссе в районе дома № 128 оборудуют специализированную ярмарку под названием «Подворье-57». Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин 6 апреля 2021.

Ярмарка будет работать с шести часов утра до 12 часов дня со среды по воскресенье. Здесь будут представлены на продажу товары сельхозхозяйственного назначения.

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