Орловцев покусали зараженные боррелизом клещи

В Орловской области обнаружены зараженные клещи Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявлены зараженные боррелиозом клещи. Среди насекомых, снятых с людей, 16,5% оказались инфицированы опасной заразой.

По данным на 4 мая в больницы обратилось 46 человек, к которым присосались кровососы, в том числе 15 детей. Их исследовали, и как оказалось часть из них инфицирована. При этом за аналогичный период прошлого года зараженных клещей было меньше, хотя в больницы к 4 мая обратилось в 2020 году в полтора раза больше укушенных. Случаев заболевания среди людей, к счастью, не зафиксировано.

- В настоящее время проводятся обследования территорий городских парков, скверов, мест массового отдыха. По состоянию на 4 мая года обследовано 86,6 га, обнаружено 189 особей клещей, - представила данные мониторинга пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В городе проводятся обработки общественных мест специальными средствами от клещей. О том, что делать если вы обнаружили на себе клеща, читайте здесь.