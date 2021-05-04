«Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру в крупном торговом центре Орловской области

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На базе собственной ВОЛС цифровой провайдер развернул широкополосный доступ в сеть Интернет на скорости до 100 Мбит/с, построил для администрации ТРЦ защищенную корпоративную VPN-сеть и предоставил услуги телефонии. Кроме того, для отеля, расположенного на территории центра, подключен сервис «Телевидение для гостиниц».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Работа любого торгово-развлекательного комплекса невозможна без современных телеком-решений. Наша волоконно-оптическая сеть в "Юпитере" позволила организовать не только скоростной интернет и VPN, но и такой популярный сервис, как “Телевидение для гостиниц”. Услуга подключена в 22 номерах отеля и в холлах. Кроме того, “Ростелеком” телефонизировал комплекс, установив стационарные телефоны с внутренней нумерацией в кафе, помещениях охраны, на ресепшене и в номерах гостиницы».

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Людмила Мошненко, директор по развитию ООО «Технодом» (управляющая компания ТРЦ «Юпитер»):

«В Орловской области достаточно сильная конкуренция между провайдерами. При выборе поставщика телеком-услуг мы оценивали, в том числе, возможности сотрудничества на перспективу. “Ростелеком” устроил нас во всех отношениях. С помощью современных сервисов провайдера мы поддерживаем как в торгово-развлекательном центре, так и в гостиничном комплексе “Юпитер” высокий уровень обслуживания посетителей. В наших планах – дальнейшее цифровое развитие комплекса, в том числе подключение услуг “Умные экраны” и “Wi-Fi для бизнеса”».

«Телевидение для гостиниц» – это цифровые каналы и разнообразные интерактивные сервисы. В интерфейсе услуги можно добавлять логотип и фирменный стиль гостиницы. Также есть возможность загружать и показывать собственный медиаконтент, например, информационно-рекламные ролики об отеле. Персонал гостиницы может управлять сервисами, например, отправлять сообщения на экран телевизора постояльцам отеля.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте «Ростелекома», а также по номеру 8 800 200 30 00.

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