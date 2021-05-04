В голосовании за благоустройство-2022 приняли участие более 17 тысяч орловцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области 26 апреля началось рейтинговое голосование по выбору территорий благоустройства в 2022 году. Продлится оно до 30 мая включительно. В голосовании участвуют городские пространства Мценска, Ливен и Орла.

В частности, в Орле на выбор горожан представлено девять общественных территорий, которые имеют шанс преобразиться в следующем году.

По данным на 1 мая 2021, свой выбор сделали уже более 17 тысяч орловцев. Присоединиться к их числу можно как в режиме онлайн через сайт https://57.gorodsreda.ru или на счетных участках в администрациях районов города, МФЦ и трех торговых центрах - «Европа» (ул. Московская, 67), «Лента» (Московское шоссе, 56) иТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4).

- На счетных участках свой выбор можно сделать по будням с 17.30 до 19.30 и в выходные дни с 12.00 до 15.00, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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