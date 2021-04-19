Территории благоустройства-2022 в Орле выберут с 26 апреля по 30 мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В следующий понедельник, 26 апреля, в Орле стартует народное голосование по выбору территорий благоустройства на 2022 год. Продлится оно до 30 мая. Стать участником голосования сможет любой житель города и области старше 14 лет.

На выбор орловцам представили девять общественных территорий. Набравшие наибольшее количество голосов приведут в порядок в следующем году.

Итак, в списке для голосования следующие городские пространства: парк «Ботаника», городской парк Культуры и отдыха, площадь Маршала Жукова, набережная Оки от городского пляжа до моста 60-летия Октября, парк «Семинарский», сквер «Разградский» и сквер у библиотеки им. Бунина. Также в голосовании принимают участие территория, прилегающая к КДЦ «Металлург», и территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №7 и 9 по улице Картукова.

Отдать свой голос можно будет несколькими способами. В городе будет работать счетные участки в каждом территориальном управлении (администрации района): в Заводском районе - Посадская, 14, в Железнодорожном районе – Трамвайный переулок, 1, в Северном районе - Московское шоссе, 137 и в Советском районе - улица Октябрьская, 30.

Также можно проголосовать через интернет с помощью официального сайта 57.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуги».

- Отдать голос можно будет за одну из представленных территорий, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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