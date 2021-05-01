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Общество1 мая 2021 10:17

В Орле поймали хулигана, разгромившего вход в офис партии ЛДПР

39-летний дебошир обещал возместить ущерб
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Хулигана, разгромившего вход в офис ЛДПР, поймали

Хулигана, разгромившего вход в офис ЛДПР, поймали

Фото: соцсети

В Орле полицейские поймали дебошира, разгромившего вход в офис партии ЛДПР. Хулиган высказал намерение возместить ущерб.

О том, что кто-то разнес входную группу офиса рассказал координатор партии в регионе Владислав Числов. Инцидент произошел в начале этой недели. Полиции в течение нескольких дней удалось вычислить разбуянившегося хулигана. Им оказался 39-летний житель Орла.

- Гражданин признался в причастности к повреждению порога и таблички, а также выразил намерение возместить причиненный материальный ущерб, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На хулигана полицейские составили административный протокол, который уже направлен в суд.