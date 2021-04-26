В Орле неизвестные разгромили вход в офис ЛДПР. Фото: Владислав Числов

Ночью в воскресенье, 25 апреля, в Орле трое неизвестных разгромили вход в региональное отделение партии ЛДПР. Они разбили о порог бордюрный камень и сорвали вывеску.

О происшествии сообщил у себя в соцсетях руководитель реготделения ЛДПР Владислав Числов.

- По данному факту я вчера вечером написал заявление по полицию. Кроме этого прошу, компетентные органы, ФСБ, прокуратуру и центр противодействия экстремизму УМВД по Орловской области провести проверку и держать данную ситуацию на контроле, - написал Владислав Числов на своей странице в соцсетях.

Как сообщила корреспонденту "КП-Орел" начальник пресс-службы УМВД Орловской области Карина Тхаржевская, в настоящее время проводится проверка.

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