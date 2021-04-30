Совет директоров рассмотрел пятилетнюю стратегию развития Корпорации развития Орловской области

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Совет рассмотрел пятилетнюю стратегию развития акционерного общества. Напомним, что на сегодняшний день на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» успешно работают две компании. Это Центральная крупяная компания, предприятие по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности с фасовочно-логистическим и Мценский завод по обработке цветных металлов, предприятие по обработке меди, латуни и бронзы для нужд машиностроения и авиации, атомной, нефтяной и газовой промышленности.

В 2020 году статус резидента ОЭЗ был присвоен компании «РК-Премикс» с инвестиционным проектом строительства производственно-складского комплекса (объем инвестиций 263,5 млн. рублей, 20 рабочих мест. Вторым резидентом стала компания «Агрос» с инвестиционным проектом строительства мельницы помола пшеницы с механизированным складом для хранения зерна вместимостью 40 тысяч тонн (объем инвестиций 800 млн. рублей, 20 рабочих мест).

«Показатели эффективности функционирования ОЭЗ предусматривают наличие к концу 2022 года не менее 6-ти резидентов, созданию ими не менее 78 рабочих мест и освоению инвестиций в сумме не менее 866,6 млн. рублей. Для достижения этих показателей мы работаем с потенциальными инвесторами, которые могли бы использовать продукцию агропромышленного комплекса. Например, это может быть переработка зерна, гороха, молока, - комментирует стратегию Николай Шин.

Он уточняет, что сейчас среди потенциальных резидентов ОЭЗ такие компании как «МясПром» с инвестиционным проектом по организации производства сухого молока (объем инвестиций 775,5 млн. рублей, 97 рабочих мест), «ПИНЭКО» с инвестиционным проектом строительства завода по переработке гороха (объем инвестиций 23 991 млн. рублей, 350 рабочих мест), «ОрелХимФарма» с инвестиционным проектом строительства завода по производству медицинской спиртосодержащей продукции (объем инвестиций 220 млн. рублей, 103 рабочих места). И что в настоящее время Корпорация развития Орловской области работает над обеспечением резидентов ОЭЗ доступной электроэнергией, увеличением объемов энергетических и других ресурсов (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), строительством дорожной инфраструктуры, организацией таможенной инфраструктуры.

Как отмечает Николай Шин, приоритетными инвестиционными направлениями в стратегии определены:

- агропищевой кластер с вовлечением сельскохозяйственных земель и севооборота в инвестиционный цикл;

-фармацевтическая промышленность с развитием производства современных лекарственных средств;

- современный строительный кластер с развитием производств современных стройматериалов и индустриальных технологий сборного монолита;

- электрооборудование, приборостроение, производство оборудования и приборов под современные требования городской среды и индустрии;

- разработка ПО и цифровых решений, развитие экосистемы разработчиков программного обеспечения и содействие выходу на внешние рынки.

В пятилетнюю стратегию также включено развитие таких преференциальных зон как Технопарк ОГУ в Мценском районе, технопарки и промышленные парки для развития малого и среднего предпринимательства «Нарышкино» и «Добрый».