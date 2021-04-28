На Любавинской и Журавинской улицах Орла ограничат движение

В Орле отремонтируют улицы Любавинскую и Журавинскую Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле еще на двух улицах временно будет затруднено дорожное движение. Ремонтировать полотно будут на Любавинской и Журавинской в Заводском районе.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, на указанным участках дорожники трудиться будут по ночам. Поэтому с 20.00 вечера и до 06.00 утра движение транспорта ограничат.

По планам, ограничение продлится до 10 мая 2021 года.

В ночное время сейчас идет ремонт еще одной улицы - Фомина, ставшей крупной артерией для городского транспорта с момента перекрытия Красного моста.