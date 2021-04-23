Дорогу на Фомина в Орле отремонтируют за 7,5 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле дорогу на Фомина отремонтируют за 7,5 млн рублей. Приводить в порядок покрытие будет фирма ООО «Спецдортех».

Ремонт будет идти в ночное время, правда подрядчику предстоит получить разрешение на ведение работы с 22.00 до 6.00. Старый асфальт дорожники снимут и уложат новое покрытие. Причем работа, по планам, будет выполнена в десятидневный срок. Отметим, что речь идет об участке улицы от Пушкина до 5 Августа.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, организация на аукционе заявила меньшую стоимость ремонта, другая фирма готова была выполнить работу на 100 тысяч дороже.