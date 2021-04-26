В Орле специалисты МЧС обследовали затон речных трамвайчиков на Оке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, 26 апреля, в затон, где пришвартованы орловские речные трамвайчики, наведались сотрудники МЧС. Специалисты проверили ситуацию с протечкой горюче-смазочных материалов из подтопленного прогулочного теплохода.

Напомним, информация о появлении радужной пленки на Оке в районе затона (переулок Половецкий в Заводском районе) поступила сегодня в редакцию «Комсомольская правда-Орел» от автора блога «Заброшенная Россия».

Ситуацию корреспонденту «КП» подтвердили в администрации города, сообщив, что транспортный отдел в курсе, готовится к утилизации речных трамвайчиков, которые уже не на ходу, а пока планирует обраться в МЧС для предоставления защитных ограждений – бонов.

Техногенная группа удаляет радужную пленку с поверхности воды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- По прибытию на место сотрудники МЧС России установили, что произошло частичное подтопление одного из речных трамваев, в результате чего на поверхности воды образовалась «радужная» пленка, которая в реку Оку не распространяется и необходимости установки ограждающих бонов нет, - сообщила «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время техногенная группа ПСС ГКУ ОО «ОАСПС» проводит работы по удалению пленки с поверхности воды. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники.

- Собственником речных трамваев (МУП «ТТП») и администрацией Орла будет организован мониторинг обстановки на месте нахождения речных трамваев на предмет появления новой «радужной» пленки, - также пояснила «КП» Наталья Акулова.