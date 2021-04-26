В Оку из речных трамвайчиков Орла текут горюче-смазочные материалы. Фото автора блога "Заброшенная Россия" Instagram: dark_digger_ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История речного транспорта Орла продолжается, но, к сожалению, неоптимистично. Еще в начале апреля в сеть попали фотографии гниющих прогулочных теплоходов в затоне. Тогда плачевное состояние речных трамвайчиков вызвало немалый резонанс.

Сегодня, 26 апреля, редакции «Комсомольской правды-Орел» стали известны новые факты из «жизни» речного транспорта ТТП. Один из трамвайчиков подтопило и горюче-смазочные материалы начали растекаться по Оке. Снимками с нами поделился автор блога «Заброшенная Россия».

На фото отчетливо видно, как маслянистая жидкость обволакивает кромку воды.

В Оку из речных трамвайчиков Орла текут горюче-смазочные материалы. Фото автора блога "Заброшенная Россия" Instagram: dark_digger_ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В администрации города Орла корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что отдел транспортного обслуживания населения и связи в курсе ситуации. Подтопленные трамвайчики уже не на ходу и их готовят к утилизации.

- Пока, чтобы не допустить распространения горюче-смазочных материалов ниже по течению, администрация Орла подготовит обращение в МЧС с просьбой предоставить нам боны – оградительные элементы, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, администрация намерена направить письмо в Росприроднадзор, чтобы специалисты провели проверку.

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