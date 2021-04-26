Орловчанку, ставшую подставным лицом при открытии фирмы, ждет суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет 32-летняя жительница Мценска, попытавшаяся открыть фирму. Ее обвинят в том, что она за денежное вознаграждение от своего знакомого согласилась спать фиктивным учредителем и директором организации.

Следствие установила, что женщина обратилась организацию по оказанию бухгалтерских услуг, чтобы ей помогли пройти государственную регистрацию юридического лица. Вскоре фирма была зарегистрирована, но амчанка не планировала ей руководить.

- Данная гражданка хозяйственные функции в организации никогда не осуществляла, обществом не управляла, то есть фактически являлась подставным лицом, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и уголовное дело по статье 173.2 УК РФ (Незаконное образование юридического лица) направлено в суд для рассмотрения по существу.

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