Лилия Пиняева возглавила Избирательную комиссию Орловской области. Фото: https://vk.com/leonid_muzalevsky

У Избирательной комиссии Орловской области появился новый председатель. Экс-председателя Людмилу Маркову, вошедшую в Центральной избирательной комиссии РФ, заменит Лилия Пиняева. Ранее она являлась врио главы Орловского района.

О новом назначении сообщил спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

- Она работала преподавателем университета, занимала разные должности в органах местного самоуправления, руководила Аппаратом Орловского районного Совета народных депутатов, трудилась на посту врио главы Орловского района. Каждый из коллективов знает ее как грамотного, компетентного, ответственного специалиста и мудрого руководителя, - написал Леонид Музалевский на своей странице в соцсетях.

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