Орловчанка Людмила Маркина стала членом ЦИК России. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сегодня, 17 февраля, в Москве прошло заседание Совета Федерации. В рамках заседание прошло тайное голосование за новых членов Центральной избирательной комиссии РФ.

Председатель профильного комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко представил сенаторам пять кандидатов, среди которых оказалась и председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по результатам голосования она назначена членом ЦИК России.

Напомним, в марте истекает срок полномочий действующего состава ЦИК, который состоит из 15 членов и формируется один раз в пять лет.

- Вчера на заседании нашего Комитета мы внимательно изучили поступившие материалы по каждой кандидатуре. Всем кандидатам членами Совета Федерации были заданы вопросы, получены ответы, состоялось всестороннее обсуждение. Кандидаты отвечают требованиям законодательства, — отметил Вячеслав Тимченко.