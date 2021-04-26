В Орловской области стартовало рейтинговое голосование за благоустройство-2022 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 26 апреля, в Орловской области стартовало рейтинговое голосование по выбору территорий благоустройства на 2022 год. В голосовании будут участвовать городские пространства Мценска, Ливен и Орла.

Жителям региона в возрасте от 14 лет предстоит сделать свой выбор до 30 мая 2021 года. Голосование будет проходить на платформе za.gorodsreda.ru, на сайте «Госуслуги» и на счетных участках.

Так, для жителей Орла счетные участки будут работать во всех территориальных управлениях. Напомним, в облцентре в рейтинговом голосовании участвуют девять общественных территорий.

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