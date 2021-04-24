Потасовка депутатов на скандальной сессии горсовета Орла дошла до полиции Фото: Архив "КП"

В пятницу, 23 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета. На ней стало известно о том, к чему привела потасовка между депутатами на мартовской сессии.

Напомним, 25 марта на заседании горсовета обсуждение повышения тарифов на проезд в общественном транспорте обернулось импровизированной «забастовкой» ряда депутатов. Народных избранников встали со своих мест и начали прямо в зале заседания скандировать: «Дайте слова». Крики продолжались более получаса.

В какой-то момент депутат Владимир Строев попытался забрать микрофон у депутата Игоря Рыбакова и рукой толкнул его в голову. Ситуацию зафиксировали видеокамеры журналистов.

- Заместитель председателя горсовета Владимир Негин сообщил, что материалы по потасовке между депутатами 25 марта направлены в полицию для проверки, - передает интернет-издание «Вечерний Орел».