В ДТП с фурой в Образцово под Орлом пострадали два человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В полиции озвучили подробности ДТП с фурой, случившегося в поселке Образцово под Орлом 22 апреля. Большегруз зацепил три легковушки, пострадали два человека.

ДТП случилось примерно в половине четвертого дня на трассе "Орел-Брянск" в Орловском районе. Загруженный кирпичом грузовик марки "Фредлайнер" столкнулся с автомобилями "Ваз 2109", "Хендай" и "Хонда". Машина опрокинулась. Дорога оказалась перекрыта, движение стало. В аварии пострадали двое.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" 35 лет водитель транспортного средства "Хендай" тоже 35 лет получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия.