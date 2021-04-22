Под Орлом перевернулась груженная кирпичом фура

Фура опрокинулась в районе поселка Образцово Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Под Орлом перевернулась фура, загруженная кирпичом. По касательной большегруз задел еще несколько легковых автомобилей.

ДТП случилось примерно в половине четвертого дня 22 апреля в районе поселка Образцово Орловского района. В настоящий момент известно, что большегруз опрокинулся с вылетом в кювет. Сейчас на месте аварии перекрыто движение, продолжают работу экстренные службы.

Специальные службы продолжают работу на месте ДТП Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- По предварительной информации пострадало 2 человека, им оказывают помощь медики, - сообщила "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Движение перекрыто Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии.