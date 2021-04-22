Советский суд Орла продлил срок ареста Ивана Залогина

Ивану Залогину суд продлил срок ареста Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

Советский районный суд города Орла продлил срок ареста главе депздрава Ивану Залогину. Решение принято сегодня, 22 апреля.

Под арестом обвиняемый в нескольких преступлениях чиновник останется на 72 часа или на трое суток. Решение об избрании меры пресечения фигуранту откладывается.

- Следователю надлежит представить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности Залогина, а также дополнительные материалы уголовного дела,подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Орла.

Высокопоставленного чиновника задержали 20 апреля в качестве подозреваемого по делу о воспрепятствовании работе бизнеса. По версии следствия, он намеренно не выдал лицензию медицинской организации. Задержан также его подчиненный.

"КП" следит за ходом расследования.