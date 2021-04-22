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Общество22 апреля 2021 15:19

Советский суд Орла продлил срок ареста Ивана Залогина

Решение об избрании меры пресечения откладывается
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Ивану Залогину суд продлил срок ареста

Ивану Залогину суд продлил срок ареста

Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

Советский районный суд города Орла продлил срок ареста главе депздрава Ивану Залогину. Решение принято сегодня, 22 апреля.

Под арестом обвиняемый в нескольких преступлениях чиновник останется на 72 часа или на трое суток. Решение об избрании меры пресечения фигуранту откладывается.

- Следователю надлежит представить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности Залогина, а также дополнительные материалы уголовного дела,подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Орла.

Высокопоставленного чиновника задержали 20 апреля в качестве подозреваемого по делу о воспрепятствовании работе бизнеса. По версии следствия, он намеренно не выдал лицензию медицинской организации. Задержан также его подчиненный.

"КП" следит за ходом расследования.

Уголовное дело главы Департамента здравоохранения Орловского области Ивана Залогина