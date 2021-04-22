Депутаты вновь обсудили преобразование Орловского района в округ

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле депутаты вновь обсудили преобразование Орловского района в муниципальный округ. На заседании комитета по местному самоуправлению 21 апреля речь шла о внесении поправок в соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. Напомним, ранее законопроект забраковала прокуратура, он потребовал доработки.

- Ко второму чтению (окончательной редакции) комитетом предлагается одна поправка, касающаяся способа избрания первого главы муниципального округа. Так, предлагается, чтобы первый глава а избирался Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлял администрацию Орловского муниципального округа, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.

Шла речь также о том, что до появления нового органа свои функции продолжит администрация Орловского района.