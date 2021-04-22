Фиктивное обучение: в Орле возбудили еще два дела о мошенничестве с нацпроектами

В Орле возбудили еще два дела о мошенничестве с нацпроектами Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают открываться новые случаи мошенничества с нацроектами. Речь идет о нацпроекте «Демография», в рамках которого выделялись бюджетные средства на обучение и переобучение предпенсионеров.

Напомним, ранее возбуждением уголовного дела и взятием под стражу фиктивное обучение закончилось для директора Учебного центра «Квалификация» в Ливенском районе. На этот раз в поле зрения надзорных органов попали руководители центров в Орле.

В ходе прокурорской проверки были выявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг для восьми человек в Учебном центре повышения квалификации «Экология». С этой организацией договор заключил «Орелводоканал». Его сотрудники должны были пройти обучение в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

- Сумма необоснованно выплаченных Учебному центру денежных средств составила 72 тысячи рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Еще одно уголовное дело возбудили на директора «УМЦ Энергоэффективность», заключившим договор об обучении с Центром занятости населения Железнодорожного района Орла.

- По материалам прокурорской проверки в отношении руководителей Учебного центра повышения квалификации «Экология» и «УМЦ Энергоэффективность» возбуждены уголовные дела статье 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры Советского района города Орла, - пояснили «КП» в ведомстве.

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