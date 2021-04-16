В Орловской области взяли под стражу директора учебного центра Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают расследовать дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». Под стражу взяли директора Учебного центра «Квалификация», проходящим подозреваемым по девяти эпизодам преступлений статьи 159 УК РФ.

Напомним, руководитель центра заключил с районными Центрами занятости населения контракты на переобучение предпенсионеров. Однако занятия они не посещали и обучение по новым профессиям не получили. К оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг.

Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 700 тысяч рублей.

- Органом предварительного расследования перед Ливенским районным судом было возбуждено ходатайство о заключении фигуранта уголовного дела под стражу. Однако в удовлетворении ходатайства судом отказано. Прокуратура не согласилась с позицией суда и подала апелляцию. Областным судом представление прокуратуры удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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