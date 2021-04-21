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Происшествия21 апреля 2021 17:02

В Орле телефонные мошенники украли у пенсионера 500 тысяч рублей

Пожилой мужчина раньше слышал о подобных преступлениях, но все равно повелся на уговоры аферистов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Еще один житель Орла стал жертвой телефонных мошенников. На этот раз более 500 тысяч рублей аферистам, представившимся сотрудниками банка, отдал пожилой мужчина.

Раньше 69-летний орловец уже слышал о фактах телефонного обмана, но звонившим все равно удалось его провести. Незнакомый собеседник представился работником службы безопасности банка и действовал по уже ставшей стандартной схеме. Якобы со счета пенсионера пытаются похитить денежные средства. Чтобы "спасти" их орловец обналичил с двух счетов 300 тычас рублей, перевел на якобы "безопасные" счета. На этом мошенники не остановились.

- На следующий день мужчине сообщили, что ему необходимо оформить кредит, пока это не сделали недобросовестные сотрудники банка. Полученные денежные средства пенсионер при помощи терминала перевел на несколько номеров телефонов. В общей сложности в результате действий злоумышленников пенсионер лишился 507 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Расследованием уголовного дела о мошенничестве в крупном размере занимается полиция.

Сотрудники правоохранительных органов в который раз просят орловцев не доверять незнакомцам, кем бы они не представлялись и какие убедительные речи не вели. Банки не звонят своим клиентам с подобными просьбами.

О том, как не попасться на удочку мошенников, читайте здесь.

КриминалПроисшествия и ЧП в Орловской области 2021