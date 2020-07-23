Будьте бдительны: в Орловской области участились случаи телефонных мошенничеств

В Орловской области с начала 2020 года зарегистрировано 703 случая мошенничеств, больше половины из них совершены дистанционно: по телефону, или онлайн. Аферистам сегодня даже не надо стучаться в дома к орловцам и искать какие-то предлоги вроде снятии порчи или замены счетчиков, чтобы деньги потекли к ним в лапы. Люди сами отдают свои сбережения.

- Вас беспокоит служба безопасности банка. По вашей карте мы заподозрили подозрительную транзакцию, – вероятно вы слышали эту фразу по телефону, быть может не один раз.

В региональном УМВД накануне, 22 июля, состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике телефонных и интернет-мошенничеств. Как вести себя, чтобы не попасться на удочку обманщиков и что делать, если вы все же стали жертвой аферистов рассказали начальник Управления уголовного розыска регионального УМВД Роман Сезонов и заведующий сектором информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля отдела безопасности Орловского отделения Банка России Александр Наместников.

А мы рассказываем вам.

ТЕЛЕФОННЫЙ ОБМАН

Главная цель мошенников, действующих по телефону – выманить сведения, которые ни в коем случае никому нельзя сообщать. Это пин-коды для входа в личный кабинет, CVV-код банковской карты, персональные данные.

- В период пандемии мы все несколько потеряли бдительность, чем и пользуются телефонные аферисты. Действуют они ловко, как умелые психологи, говорят уверенно, настойчиво, а технологии позволяют маскировать номера, с которых они звонят, под номера банков – рассказал Александр Наместников.

Представляются мошенники сотрудниками крупных банков. Но если так оказалось, что вы пользуетесь картой какой-то другой кредитной организации, то не беда - вас «переключат» на нее. Заподозрить обман не так-то просто, бывали случаи, когда своих средств лишались даже сотрудники банковской сферы. Однако есть несложные правила, которые помогут сохранить ваши деньги (и нервы!) в целости.

И самое главное и простое из них – прервать беседу и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка. Номер телефона указан на оборотной стороне карты. Да, реальные банковские сотрудники действительно могут позвонить своим клиентам. Но они не будут пытаться выманить персональные данные.

Другое правило - не совершать никаких операций по инструкциям звонящего, не переводит деньги на якобы «резервный счет», не называть присланные в смс-сообщении цифры и так далее.

ОБМАН ОНЛАЙН

Другой, не менее популярный для преступников способ развести граждан на деньги – интернет-мошенничества. За шесть месяцев 2020 года в Орловской области зарегистрировано 258 подобных преступлений. И тут простор для «творчества» у обманщиков огромен.

Например, заходите вы тот или иной сайт, чтобы купить себе необходимые товары. Будь то техника, одежда, да мало ли что еще. Выбираете необходимую позицию, оплачиваете…деньги улетели в никуда, сайт оказался обманкой. Важно знать! Мошенники создают так называемые зеркала популярных сайтов. Воруют дизайн, фотографии, порой даже отзывы с реальных интернет-ресурсов. Так что совершая покупки в интернете, бдительность проявить будет не лишним.

- Следует быть внимательнее при виде объявлений о продаже товаров по очень низкой цене. Ценные вещи никогда не будут продавать в 2-3 раза ниже рыночной стоимости. Также рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами, внимательно читать отзывы, комментарии и рекомендации, обращая внимание на время их размещения. Совершать покупки рекомендуется в интернет-магазинах с оплатой после доставки товара. Кроме этого, не рекомендуется переходить по незнакомым ссылкам от незнакомых людей, не загружать пришедшие от них фото и другие файлы. Нередко таким способом злоумышленники маскируют программы-роботы. Преступники используют вредоносную программу, которая как вирус устанавливается на телефон при получении SMS или ММС-сообщений. Впоследствии такая программа может скопировать Ваши персональные данные, - объяснил Роман Сезонов.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

У телефонных и интернет-мошенничеств, к сожалению, раскрываемость в целом невысокая. По невнимательности потерял сбережения житель Орловской области, а обманул его кто-то с другого конца России, а то и вовсе из-за рубежа. Расследовать преступление, совершенное по факту в другой стране, непросто с точки зрения юридической. Однако в целом у орловских полицейских позитивная практика есть.

Как рассказал Роман Сезонов, был случай, когда потерпевшие покупали мобильники, оплачивали приобретение, а вместо новых гаджетов почтой им присылали…мыло. Всего было установлено почти две сотни пострадавших. После того как преступление раскрыли, людям удалось вернуть обратно свои деньги.

Но в случае, когда человек сам переводит средства, вернуть их назад практически невозможно. Так, по закону банк обязан возвращать деньги клиенту, если несанкционированное списание произошло не по вине клиента. Но если человек сам сообщил мошеннику данные, которые привели к хищению денег, то банк не обязан их возвращать.

Не теряйте бдительности и не доверяйте незнакомцам, кем бы они не представлялись. Не сообщайте звонящим ваши персональные данные, прерывайте разговор и перезванивайте в банк сами по номеру, указанном на карте. Не совершайте онлайн-покупок на подозрительных сайтах и не переходите по подозрительным ссылкам.

В случае, если вы все же стали жертвой обмана, обращайтесь в полицию.

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