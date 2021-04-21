«Ростелеком» обеспечил доступ к сети Интернет в отделениях МФЦ Орловской области

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В двух отделениях в городе Орле – на ул. Ленина, 1 и Кромском шоссе, 4 – доступ в интернет предоставляется на скорости до 20 Мбит/с, в 25 Центрах «Мои документы» – до 5 Мбит/с.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Многофункциональный центр Орловской области – наш давний и надежный партнер: услуги доступа к сети Интернет оказываем МФЦ с 2015 года. В этом году мы выиграли конкурс на предоставление услуг в 27 центрах, в том числе в новом отделении в ТРЦ “Гринн”. Наши волоконно-оптические линии связи уже были проложены в торговом комплексе, поэтому мы оперативно развернули там сеть Интернет».

Павел Калугин, директор БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

«Открытие нового центра предоставления государственных и муниципальных услуг в торговом комплексе ”Гринн” позволит жителям Заводского района Орла сэкономить время на посещение МФЦ в центре города. А благодаря решению цифрового провайдера наши сотрудники смогут оперативно обмениваться информацией с ведомствами и органами власти разных уровней для качественного и быстрого обслуживания клиентов».

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