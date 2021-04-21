Правительство Орловской области о задержании Ивана Залогина: «Оказывается полное содействие следствию»

Правительство Орловской области прокомментировало ситуацию с задержанием Ивана Залогина Фото: Архив "КП"

Накануне, 20 апреля, в Орле прямо на рабочем месте был задержан руководитель Департамента здравоохранения региона Иван Залогин. После прокурорской проверки и оперативных мероприятий ФСБ на него возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ивану Залогину и одному из его подчиненных инкриминируют воспрепятствование предпринимательской деятельности и превышение должностных полномочий. До уголовного дела главу облздрава и его коллегу довело открытие центра гемодиализа ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА».

Правительство Орловской области не оставило ситуацию без внимания и разместило на своем сайте официальный комментарий по задержанию высокопоставленного чиновника.

- Правительство Орловской области оказывает полное содействие следствию в целях объективного расследования. Департамент здравоохранения продолжает свою деятельность в штатном режиме, исполняет возложенные на него полномочия. Губернатор Андрей Клычков поставлен в известность о ситуации, даны поручения об обеспечении деятельности работы департамента и организации контроля за функционированием учреждений здравоохранения, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В настоящее время исполнение обязанностей руководителя облздрава возложено на Владимира Николаева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и заместитель Ивана Залогина.

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