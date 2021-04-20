Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях Орловской области

Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

“ В августе прошлогогода мызапустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях —участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединитсяи наша дочерняя компания «Сбербанк страхование».”

Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

“ В январе мы запустили продажи полисов ОСАГО в отделениях СберБанка в Белгороде и в 10 городах Белгородской области, а теперь их можно приобрести в отделениях СберБанка по всей России. Полис ОСАГО позволяет чувствовать себя увереннее в случае ДТП, ведь это гарантия возмещения ущерба пострадавшим на случай, если водитель станет виновником аварии. Специалисты в отделениях СберБанка, в свою очередь, помогут подобрать оптимальный вариант и быстро оформить полис.”

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компанияхс учётом стажа, стиля вождения иособенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт иводительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрестиполис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка.