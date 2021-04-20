В Орловской области проводят реконструкцию сахарных заводов

Чиновники рассказали о ситуации в сладкой отрасли в регионе. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Накануне, 19 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Одним из поднятых вопросов стала ситуация с сахарной промышленностью в регионе.

Напомним, после первоапрельской шутки Максима Петрова, исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности Орловской области, о сахарной свекле, к этой теме поднялся интерес.

В ходе заседания комитета была озвучена информация, что в 2020 году на модернизацию сахарных предприятий было направлено порядка 0,5 млрд руб. Это позволило увеличить производственную мощность четырех сахарных заводов. Они могут перерабатывать 18,8 тыс. тонн свеклы в сутки.

- Проводимая реконструкция предприятий позволила не только увеличить имеющиеся мощности, но и перерабатывать отходы, что не только поддерживает экологическую безопасность в регионе, но и дает дополненный доход, - сообщил Сергей Борзенков заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК.

Кроме того, чиновники регионального Департамента сельского хозяйства напомнили, что в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 года № 544 производителям сахара предоставляется субсидия на возмещение части затрат (без учета НДС) по ставке 5 рублей и на килограмм сахара, не превышающий 36 рублей за 1 килограмм, включая НДС.