Орловский чиновник рассказал о первоапрельской шутке про свеклу Фото: Архив "КП"

Максим Петров, исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности Орловской области, рассказал о своей первоапрельской шутке про свеклу.

Напомним, ряд региональных СМИ на минувшей неделе сообщили, что чиновник предложил своим коллегам молиться за гигантский урожай сахарной свеклы из-за дефицита сахара в магазинах и заморозки закупочных цен на сладких товар.

- Юмор уважаю. Пока не освоил орловский стиль. Особенно когда из первоапрельской шутки, о которой заранее предупредил коллегу, 2 апреля делается сенсация, – прокомментировал ситуацию Максим Петров в соцсетях.

Кроме того, чиновник пояснил, что в ближайшее время пройдет встреча с представителями сахарных заводов, оптовиков и областной администрации. Ее цель – принять совместно решение по ситуации с ценами и поставками сахара.

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