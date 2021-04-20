Орловцам не придется платить за въезд в «Орловское полесье» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конце марта 2021 года жителей Орловской области ждала неприятная новость – въезд в национальный парк «Орловское полесье» должен был стать платным с 1 апреля. Однако негодование любителей отдохнуть на природе разделил и губернатор Андрей Клычков.

Глава региона пообещал разобраться в ситуации. Дело в том, что платный въезд на территорию парка – это не придумка его руководства, а приказ Минприроды России.

- Мы договорились – с жителей области не будет взиматься плата в «Орловском полесье», - сообщил Андрей Клычков в прямом эфире 19 апреля.

Отметим, при этом и раньше в Орловском полесье нужно будет оплачивать стоянку транспорта и аренду места для отдыха - беседки, либо столика.