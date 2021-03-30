Андрей Клычков не оценил идею о платном въезде в «Орловское полесье» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 29 марта, в еженедельном прямом эфире губернатор Андрей Клычков поднял тему с платным въездом на территорию национального парка «Орловское полесье». На минувшей неделе информация о нововведениях стала для многих жителей региона неприятной неожиданностью.

Напомним, пресс-служба национального парка сообщила, что с 1 апреля 2021 года прогулка по лесу будет стоить 150 рублей с человека. Нововведения объяснили приказом Минприроды РФ.

При этом и сейчас в Орловском полесье отдельно оплачивается стоянка транспорта, а также аренда места для отдыха - беседки, либо столика.

Губернатор Андрей Клычков не поддержал планы на платный въезд. Во время прямого эфира глава региона сообщил, что планирует допиться отмены распоряжения по орловскому национальному парку.

- Я вышел на Министерство природы, и могу сказать, что нашел понимание у руководства национального парка о том, что до выяснения всех обстоятельств никакая плата взиматься не будет. Приложу все усилия, чтобы «Орловское полесье» вышло из федерального приказа в части взимания платы, - пояснил Андрей Клычков.

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