Посещение Орловского полесья станет платным Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области платным станет посещение главной природной достопримечательности региона национального парка "Орловское полесье". Плату за вход на территорию начнут взимать с 1 апреля.

Обойдется прогулка по лесу в 150 рублей с человека. При этом и сейчас в нацпарке отдельно оплачивается стоянка транспорта, а также аренда места для отдыха - беседки, либо столика. В пресс-службе парка новшество объясняют приказом Минприроды РФ.

Оплатить вход на территорию лесного массива можно будет по QR-коду онлайн, либо наличными на месте посещения или в визит-центре.