В Орле мероприятия на 1 и 9 мая 2021 пройдут в ограниченном формате

Мероприятия на 1 и 9 мая в Орле пройдут с ограничениями Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области не будет полноценного празднования 1 и 9 мая. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 19 апреля.

Ситуация с распространением коронавируса пока что не позволяет вернуться к традиционному формату празднования дня труда и Дня Победы.

- Не сможем провести полноценный формат 9 мая, 1 мая. Будут ограничения, в прошлогодичном формате, - сообщил губернатор в прямом эфире.

Андрей Клычков добавил, что хотя число заболевших коронавирусом за сутки на Орловщине в среднем чуть более 50 в день, это не повод снимать маски и подвергать опасности себя и окружающих.

- 54,55,56 заболевших в день сегодня не является основанием для того, чтобы мы отменили маски. Да, нам всем не сильно нравится. Но не сильно нравится и болеть, - прокомментировал глава региона.

Ограничения связанные с распространения коронавирусной инфекции в Орловской области продлены до 30 апреля включительно.