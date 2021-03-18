Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлены на апрель 2021

В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили на апрель 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ограничения по коронавирусу, в том числе и масочный режим, продлены до конца апреля 2021 года. Такое решение принял сегодня, 18 марта, региональный штаб по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Несмотря на то, что заболеваемость в Орловской области пошла на спад, оперштаб считает что орловцам рано снимать защитные маски и в полной мере возвращаться к доковидной жизни. К тому же в регионе показатель заболеваемости все еще превышает общероссийский уровень (8,6 к 6,1). И в большинстве случаев болеют люди пожилого возраста, а для них COVID-19 особенно опасен.

- Учитывая ситуацию с распространением коронавируса в регионе, необходимо пока сохранить ограничительные мероприятия. Это прежде всего запрет на проведение массовых мероприятий, использование средств индивидуальной защиты при оказании услуг гражданам в различных сферах, соблюдение «масочного» режима и социальной дистанции во всех общественных местах, - прокомментировал решение губернатор Андрей Клычков.

Какие ограничения действуют в регионе в связи с коронавирусом читайте здесь.