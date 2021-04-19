Андрей Клычков вручил награды врачам, пришившим пациенту отрезанную руку

Андрей Клычков вручил награду врачам, пришившим пациенту отрезанную руку. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Сегодня, 19 апреля, в администрации Орловской области чествовали медиков, которые провели уникальную операцию по спасению руки пациента. Врачи смогли пришить мужчине отрезанную бензопилой кисть. Операция длилась 10 часов.

Губернатор Андрей Клычков вручил почетные награды сотрудникам областной клинической больницы. Сердечно-сосудистому хирургу Мурату Борлакову присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Орловской области».

Также почетные грамоты Губернатора получили коллеги Мурата Борлакова - сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Митрохин, врач-анестезиолог-реаниматолог Аркадий Крайнев, операционная медицинская сестра Валентина Гаврикова и медицинская сестра-анестезист Татьяна Орлова.

- Мы не перестаем восхищаться мужеством и профессионализмом медицинских работников, - подчеркнул Андрей Клычков.

Кроме того, в этот день награды получили сотрудники областной службы занятости. Сегодня ведомство отвечает свое 30-летие.

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