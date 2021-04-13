Орловские врачи пришили мужчине руку, отрезанную бензопилой. Скриншот из репортажа ГТРК-Орел

В Орле врачи областной клинической больницы провели уникальную операцию и спасли мужчине кисть руки. Ее он нечаянно отрезал, когда пилил дрова бензопилой. Время шло на секунды в буквальном смысле слова, небольшое промедление и орловец мог бы остаться без руки.

К счастью, мужчина быстро оказался в больнице и попал в операционную. Операция шла десять часов. Об уникальном событии рассказали корреспонденты ГТРК-Орел.

Теперь орловцу предстоит долгое восстановление и несколько операций по восстановлению подвижности руки, но прогноз врачей благоприятный.

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