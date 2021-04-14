В Орле накажут подростка, сломавшего инвентарь на спортплощадке

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле полицейские установили личность подростка, сломавшего баскетбольное кольцо и испражнившегося на новой спортивной площадке. На 17-летнего дебошира и его родителей составлены протоколы.

Поведение несовершеннолетнего горожанина возмутило пользователей социальных сетей: появилось видео, на котором запечатлено поведение юноши на площадке в недавно отремонтированном сквере Комсомольцев. Администрация Орла попросила разобраться в ситуации полицию. За свой глупый поступок молодому человеку и его родителям придется отвечать по закону.

- Установлена личность правонарушителя. Им оказался 17-летний орловец. В отношении подростка составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Также административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» составлен в отношении родителей подростка, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

И с юным хулиганом, и с его родителями полицейские провели профилактическую беседу. Дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.