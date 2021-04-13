В Орле вандал сломал инвентарь и помочился на новой спортплощадке

От рук вандала пострадало баскетбольное кольцо. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на новой спортплощадке вандал сломал баскетбольное кольцо, а затем помочился тут же. Пока граждане возмущаются поведению молодого земляка в соцсетях, мэрия передала записи с камер видеонаблюдения и заявление в полицию.

Акт вандализма молодой человек снял на видео, местом действа стала спортивная площадка в только что отремонтированном сквере Комсомольцев (район главного корпуса Орловского госуниверситета). Видеозапись мягко говоря глупого поступка молодого орловца появилась в социальных сетях, вызвав негодование горожан. Произошедшее обескуражило орловцев.

- МКУ "Управление коммунальным хозяйством г. Орла" передало в адрес УМВД России по городу Орлу обращение с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности этого вандала. В качестве доказательств в органы правопорядка переданы как записи из социальных сетей, так и пленки с камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

По закону, вандалу может грозить крупный штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест.