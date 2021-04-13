В Орле под суд отправится водитель-наркоман, устроивший ДТП с четырьмя погибшими

В жуткой аварии под Орлом в ноябре 2020 погибло четыре человека

В Орле под суд отправится водитель-наркоман, учинивший ДТП с четырьмя погибшими. На своем "Опеле", будучи под кайфом, лихач вылетел на встречную полосу где протаранил "Рено Логан". Среди погибших ребенок.

Страшная авария случилась в ноябре 2020 года на трассе "Орел-Ефремов" в Орловском районе. Тогда водитель, как позже установило следствие принявший дозу наркотиков, учинил смертельное ДТП. Удар был настолько сильный, что водитель и трое пассажиров "Рено", в том числе 8-летний ребенок, погибли на месте аварии от полученных травм. А девочка 11 лет покалечилась - ее здоровью был причинен тяжкий вред. Сам водитель "Опеля" не пострадал.

Лихача тогда задержали, уголовное дело следственный комитет расследовал по статье 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения. К сегодняшнему дню расследование завершено.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Орловский районный суд, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.