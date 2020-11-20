Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП под Орлом

Трагическое ДТП случилось на дороге "Орел-Новосиль" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Трагическое ДТП случилось на дороге под Орлом нынешним вечером, 20 ноября. Столкнулись две легковых иномарки, четыре человека погибло.

Все произошло в начале седьмого на дороге "Орел-Новосиль". Пока что известна предварительная информация об аварии. Установлено, что водитель на иномарке "Опель" вылетел на встречную полосу и врезался в другую легковушку марки "Рено". Столкновение было такой силы, что машины смяло словно жестянки, деблокировать людей пришлось спасателям с помощью специального инструмента.

Трое взрослых и ребенок погибли на месте ДТП, 11-летняя девочка госпитализирована

На месте аварии погиб 43-летний водитель "Рено", две женщины-пассажира автомобиля и 8-летняя девочка.

Людей из смятой машины пришлось деблокировать спасателям Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована. Водитель транспортного средства "Опель Инсигниа" не пострадал, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Детальную картину жуткой аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Вероятно, происшествие обернется уголовным делом.