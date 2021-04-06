Орловцы могут написать «Тотальный диктант-2021» на трех площадках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

10 апреля Орловская область присоединится к Всероссийской акции «Тотальный диктант-2021». В этом году его проведут его тексту писателя Дмитрия Глуховского, диктовать его будет Николай Цискаридзе.

Орловцы смогут поучаствовать в «Тотальном диктанте» на трех открытых площадках – в областной библиотеке им. Бунина, в городской библиотеке им. Пушкина и в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново. Тем, кто решит написать диктант в усадьбе Тургенева, обещают провести бесплатную экскурсию по усадебному дому.

Прежде чем отправиться на акцию, жителям региона предстоит зарегистрировать на официальном сайте Тотального диктанта. Количество мест на всех площадках ограничено.

Результаты диктанта будут опубликованы через две недели после его проведения.

КОГДА? ГДЕ?

10 апреля (суббота) в 14.00

музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Мценский район, село Спасское-Лутовиново, Музейная ул., 3). Телефон для справок: 8 (48646) 6-72-14

Областная библиотека им. Бунина (Орел, ул. Максима Горького, 43). Телефон для справок: (4862) 76-49-20

Городская библиотека им. Пушкина (Орел, ул. Комсомольская, 65). Телефон для справок: (4862) 59-97-20.