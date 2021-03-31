«Тотальный диктант-2021» в Орловской области пройдет 10 апреля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

10 апреля Орловская область присоединится к Всероссийской акции «Тотальный диктант-2021». Желающие смогут проверить свою грамотность на двух открытых площадках – в музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново» и в областной библиотеке им. Бунина.

В этом году автором текста Тотального диктанта стал известный писатель и журналист Дмитрий Глуховский, автор романов «Метро 2033», «Сумерки», «Текст».

Для тех, кто решит поучаствовать в «Тотальном диктанте» в музее-заповеднике, здесь организуют бесплатную экскурсию по дому писателя.

- «Тотальный диктант в Спасском-Лутовиново - это отличная возможность проверить свою грамотность в удивительном месте. Уверен, что в атмосфере дома Ивана Тургенева участники почувствуют уверенность в своих силах и прекрасно справятся с диктантом, - говорит директор музея-заповедника Сергей Ступин.

ВНИМАНИЕ!

Количество мест на площадках акции ограничено. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта и соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

КОГДА? ГДЕ?

10 апреля (суббота) в 14.00

музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Мценский район, село Спасское-Лутовиново, Музейная ул., 3). Телефон для справок: 8 (48646) 6-72-14

Областная библиотека им. Бунина (Орел, ул. Максима Горького, 43). Телефон для справок: (4862) 76-49-20.