Будут ли праздничные мероприятия на 9 мая в Орле рассказал Андрей Клычков

Празднование Дня Победы в Орле состоится? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вновь на связь с жителям посредством соцсетей вышел орловский губернатор Андрей Клычков, в прямом эфире 5 апреля он ответил на вопросы орловцев. В том числе рассказал о том, будут ли в Орловской области праздничные мероприятия на 9 мая.

Глава региона рассказал, что торжественные события планируются, однако все будет зависеть о ситуации с распространение коронавируса.

- Пока не могу однозначно ответить, режим повышенной готовности введен до 1 мая. Планируются праздничные мероприятия, если не будет каких-то форс-мажоров, пандемическая ситуация позволит, то будем проводить, - сказал Клычков.

Напомним, в прошлом году в Орле не было традиционного парада, концерта и других памятных мероприятий, посвященных Дню Победы: все из-за распространения коронавируса.

Редакция "КП-Орел" следит за ситуацией.