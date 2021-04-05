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Общество5 апреля 2021 17:27

В Орле на Карачевской ограничат движение до конца лета

Неудобства для автомобилистов связаны со строительством многоэтажки
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле на Карачевской улице на несколько месяцев ограничат движение. Автолюбителям стоит проявить бдительность.

Временные неудобства для водителей коснутся участка в районе дома №14 по 2-й Посадской. Ограничения начнут действовать с 10 апреля и, по планам, продлятся до 30 августа текущего года. Связана такая мера, как пояснили "КП" в пресс-службе мэрии Орла, со строительством многоквартирного жилого дома.

Напомним, в Орловской области действует ограничение на проезд по федеральной трассе "Орел-Брянск". В Урицком районе идет ремонт моста через реку Лубна, движение сужено до одной полосы. Продлятся ограничения до 30 ноября 2021.

Городская среда в Орле