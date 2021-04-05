В Орле на Карачевской ограничат движение до конца лета

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле на Карачевской улице на несколько месяцев ограничат движение. Автолюбителям стоит проявить бдительность.

Временные неудобства для водителей коснутся участка в районе дома №14 по 2-й Посадской. Ограничения начнут действовать с 10 апреля и, по планам, продлятся до 30 августа текущего года. Связана такая мера, как пояснили "КП" в пресс-службе мэрии Орла, со строительством многоквартирного жилого дома.

Напомним, в Орловской области действует ограничение на проезд по федеральной трассе "Орел-Брянск". В Урицком районе идет ремонт моста через реку Лубна, движение сужено до одной полосы. Продлятся ограничения до 30 ноября 2021.