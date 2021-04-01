Под Орлом ограничили движение на федеральной трассе до декабря

Под Орлом на федеральной трассе будет ограничено движения до конца ноября Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области введено ограничение движения на федеральной трассе. Речь идет о дороге "Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь".

О временном ограничении сообщает Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск.Причина неудобств для автолюбителей - ремонт моста через реку Лубна в Урицком районе. Продлятся ограничения, по планам, с 1 апреля до 30 ноября 2021.

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- Введено временное ограничение движения для транспортных средств. В зоне производства работ – организовано реверсивное движение по одной полосе. Предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства – 4,0 метра по ширине,- сообщает Упрдор Москва-Бобруйск.