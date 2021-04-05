«Ростелеком» поддержал первенство России по бадминтону в Орле

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Соревнования прошли с 29 марта по 5 апреля 2021 года на территории Конгресс-холла ТМК «Гринн» в Орле. Цифровой провайдер предоставил канал связи для передачи данных на скорости 100 Мбит/с. Это позволило организаторам для всех любителей бадминтона провести онлайн-трансляции первенства на YouTube-канале. Финал в прямом эфире посмотрели более 350 тысяч зрителей по всему миру. Кроме того, для участников и гостей турнира «Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть, установив для этого на площадке соревнований две точки доступа.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Спорт и здоровый образ жизни — положительный тренд среди подростков. Физическая активность необходима для гармоничного развития детей, которые проводят много времени за партой и компьютером. “Ростелеком” участвует в популяризации спорта, предоставляя свои технические возможности. С федерацией бадминтона Орловской области мы сотрудничаем не первый год. На первенстве России по бадминтону “Ростелеком” применил решение “Управляемый Wi-Fi”. Для работы судей мы организовали закрытую беспроводную сеть. А чтобы присутствующие спортсмены и гости могли оставаться на связи с родными и близкими и делиться впечатлениями об играх, развернули открытую сеть Wi-Fi с СМС-авторизацией.

Александр Мисуркин, президент федерации бадминтона Орловской области:

«В соревнованиях приняли участие более 115 юных бадминтонистов в возрастной категории до 19 лет из 20 регионов России. Судейство обеспечили 15 российских арбитров и 7 иностранных. Мы благодарны “Ростелекому” за возможность проведения онлайн-трансляции. Участники первенства приехали из разных городов нашей страны, и для их родителей было очень важно увидеть, как проходил турнир. Благодаря техническим решениям провайдера они смогли поддержать своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

Услуга «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» — это комплексное решение, которое помогает организовать беспроводную сеть с различными возможностями авторизации, показа рекламы, перенаправления на веб-страницы, ограничения продолжительности сессии.

Узнать подробнее об услуге и подать заявку на подключение можно на сайте компании или по бесплатному номеру контактного центра 8 800 200-30-00.

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